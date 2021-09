Legende: Gabby Petito mit ihrem Freund. Reuters

Gabby Petito und ihr Freund waren im Sommer zu einem Trip durch die USA aufgebrochen. Am 1. September kam der Freund laut Polizei allein zurück nach Hause nach Florida, zehn Tage später meldeten Petitos Eltern ihre Tochter als vermisst.



Die Ermittler hatten vermutet, dass Gabby sich zuletzt in der Gegend des Grand-Teton-Nationalparks in Wyoming aufgehalten habe. Dort hatten sie am Wochenende nach ihr gesucht – und schliesslich ihre Leiche gefunden. Warum die Reise des Paares, das auf Bildern glücklich wirkte, ein tödliches Ende nahm, ist offen.



Antworten erhoffen sich die Ermittler von Petitos Freund. Der 23-Jährige war von seinen Eltern am vergangenen Freitag ebenfalls als vermisst gemeldet worden. Einsatzkräfte durchkämmen seit Tagen ein Naturschutzgebiet bei North Port in Florida auf der Suche nach dem jungen Mann. Die Polizei von North Port teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, bislang sei die Aktion erfolglos geblieben. Am Mittwoch sollte die Suche fortgesetzt werden.



Petitos Freund hatte zuvor nicht mit den Ermittlern gesprochen und nur über seinen Anwalt kommuniziert. Dieser hatte für Dienstag eigentlich eine Medienkonferenz angekündigt – diese aber dann wieder abgesagt. Die Fahnder hatten auch das Haus der Eltern des 23-Jährigen durchsucht. Dort lebten er und Petito vor ihrer Reise durch die USA. (dpa)