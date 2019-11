Am 27. Januar 2020 findet zum 62. Mal die Verleihung des wichtigsten Musikpreises der Welt statt. Nun wurden die Nominierten bekannt gegeben.

Newcomerin Lizzo hat beste Grammy-Gewinnchancen. Sie ist achtmal nominiert. Darunter für Album, Song und Aufnahme des Jahres.

Jeweils sechs Nominierungen bekommen Teenie-Liebling Billie Eilish und Rapper Lil Nas X.

In fast allen Kategorien sind tendenziell mehr Frauen als Männer vertreten. In der Sparte «Beste Pop-Performance» sind nur Frauen nominiert.

Über die Nominierten und Preisträger entscheiden rund 13’000 Mitglieder der Recording Academy, die die Preise in insgesamt 84 Kategorien verleihen.

Im vergangenen Jahr hatte Rapper Childish Gambino vier der begehrten Trophäen abgeräumt, unter anderem für den besten Song («This Is America») und die beste Aufnahme des Jahres («This Is America»). Das erste Mal in der Geschichte der Grammys waren diese Preise einem Rap-Song verliehen worden.