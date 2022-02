Wohnkomplex in Essen brennt aus

Grossbrand in Deutschland

In der westdeutschen Stadt Essen ist ein Wohnkomplex mit 39 Wohnungen binnen kurzer Zeit völlig ausgebrannt.

Durch grosses Glück und das schnelle Eingreifen von Rettungskräften wie auch von Nachbarn kam niemand ums Leben.

Drei Verletzte mussten mit Rauchvergiftung ins Spital. Die Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften vor Ort.

1 / 5 Legende: Da die Rettungskräfte rasch vor Ort waren, konnten alle Bewohner des Wohnblocks rechtzeitig evakuiert werden. Vermisste gab es keine. Keystone 2 / 5 Legende: Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden aus. Die Brandursache ist noch unklar. Keystone 3 / 5 Legende: Der Wohnblock ist sieben Jahre alt und entsprach den neusten Brandschutzvorschriften. Keystone 4 / 5 Legende: Die rund 100 Mieter dürfen während den Wiederinstandstellungsarbeiten in umliegende Hotels. Keystone 5 / 5 Legende: Der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen (links), und Feuerwehrdezernent Christian Kromberg besichtigen den ausgebrannten Wohnkomplex im Westviertel der Stadt. Keystone

«Die Nachrichten aus Essen sind erschütternd», schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst auf Twitter. «Viele Menschen haben über Nacht ihre Wohnung, Hab und Gut verloren.»

Landesinnenminister Herbert Reul sagte, zur Brandursache gebe es noch keine Erkenntnisse. Der Brand sei aber sehr stark von aussen in Gang gesetzt worden. Die Polizei will möglichst bald Ermittlungen aufnehmen, doch gab es am Montagmittag immer noch einzelne Brandnester.

Mieter dürfen in Hotels

Der zerstörte Komplex war ein Neubau von 2015, der gemäss den Bauvorschriften mit Brandschutztüren gegen eine schnelle Verbreitung eines Feuers ausgestattet war. Die Brandschutztüren seien zuletzt im März 2021 gewartet worden, sagte ein Sprecher des Hauseigentümers. Gedämmt werde das Haus überwiegend mit Mineralfaserplatten, weil diese weniger brandanfällig als Polysterol-Dämmstoffe seien.

In der Anlage gebe es insgesamt 112 Wohnungen zwischen einem und vier Zimmern, sagte der Sprecher weiter. Betroffen vom Feuer waren 39 Wohnungen mit etwa 100 Mietern. Der Hauseigentümer hat ihnen kurzfristig Hotelzimmer in umliegenden Hotels auf Kosten des Wohnungsunternehmens versprochen.