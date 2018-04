Nicht viele wissen, was Roger neben dem Platz noch alles macht. Ich hatte aber schon zweimal die Ehre, sein Doppel-Partner in einem Tennismatch zu sein, bei dem Geld für seine Stiftung gesammelt wurde. Wir sind Freunde geworden und ich durfte dadurch erfahren, wie aufrichtig Roger Federer und sein Team daran arbeiten, die Lebensbedingungen von Kindern in Armut zu verbessern.