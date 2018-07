Brand in Londoner Hochhaus

Im Osten Londons im Viertel Mile End brennt ein Hochhaus. Laut der Feuerwehr ist der Brand unter Kontrolle.

Diese ist mit 58 Feuerwehrleuten und acht Löschfahrzeugen im Grosseinsatz.

Die Brand-Ursache ist noch unklar. Angaben zu Verletzten und Toten gibt es bisher keine.

Legende: Brand im Londoner Viertel Mile End: Knapp 60 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer. Twitter / London Fire Brigade

Gegen 15 Uhr teilte die London Fire Brigade mit, dass der Brand unter Kontrolle sei. Das Feuer sei im zwölften Stock ausgebrochen, so die Feuerwehr. Rund 40 Leute hätten das Gebäude bereits vor Ankunft der Feuerwehr verlassen.

Der Brand erinnert an die Grenfell-Tower-Katastrophe in der britischen Hauptstadt vor etwas mehr als einem Jahr. In dem Hochhaus im Westen der Stadt waren 72 Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen.

Die Flammen hatten sich damals rasend schnell über die Aussenverkleidung des Gebäudes ausgebreitet.