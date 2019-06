Wird die Methode korrekt angewendet, durchringt zwar die Energie, sichtbar als Lichtstrahl, die Haut. Die Energie wird jedoch von den dunklen Farbpigmenten aufgenommen. So versengen sie dann nur die dunkleren Haare.

Haare in der Wachstumsphase sind noch mit der Wurzel verbunden. Hier verbrennt die Hitze auch die umliegenden Zellen, welche die Haarwurzel versorgen. An Stelle dieser Haare kann kein neues mehr nachwachsen. Je nach Körperregion befinden sich jedoch unterschiedlich viele Haare in der Wachstumsphase und können somit permanent versengt werden. An den Beinen sind es beispielsweise nur 20 Prozent. Unter den Achseln und im Intimbereich 30 Prozent. Dies wirkt sich auf die Anzahl Behandlungen aus, die nötig sind, bis eine Körperpartie haarfrei wird.

Ist ein Haar jedoch bereits ausgewachsen, hat es sich bereits von der Haarwurzel gelöst. Das Haar wird in diesem Fall zwar auch verbrannt, die Haarwurzel selbst jedoch nicht. Hier kann später wieder ein neues Haar nachwachsen.