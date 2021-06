Wenn Eltern eine Schadenersatzpflicht ablehnen, können sie die finanzielle Forderung einfach zurückweisen und dies der Schule mitteilen. Die Schule müsste dann rechtlich gegen die Eltern vorgehen. In den meisten Fällen finde man aber eine einvernehmliche Lösung, schreibt das Volksschulamt des Kantons Zürich auf Anfrage von «Espresso». Es lohnt sich also in jedem Fall, mit der Schule das Gespräch zu suchen. In umstrittenen Fällen kann es auch sinnvoll sein, den Fall der Haftpflichtversicherung zu übergeben, falls diese auch die Kinder abdeckt. Oder man holt sich Rat. Etwa bei der Elternberatung der «Pro Juventute», Link öffnet in einem neuen Fenster.