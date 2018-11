Legende:

Katherine als 22-Jährige

Katherine Heigl als 22-Jährige an einer Filmpremiere. Die US-Schauspielerin kommt am 24. November 1978 in Washington, D.C. zur Welt. Mit neun wird sie Kindermodel, mit 10 ergattert sie sich 1992 ihre erste Filmrolle. In der Folge spielt sie in Nebenrollen an der Seite von Gérard Depardieu («Daddy Cool») oder Steven Seagal («Under Siege 2»).

Reuters