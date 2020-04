Aus der Bronx...

Sein Lebenslauf liest sich wie ein Hollywoodmärchen. Am 25. April 1940 kommt Al Pacino in Manhatten zur Welt. Als er zwei Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Er und seine Mutter ziehen ins Arbeiter- und Armenviertel South Bronx. Mit 17 Jahren fliegt Pacino von der Schule. Er beginnt in kleinen Theatern als Platzanweiser und Kartenabreisser zu arbeiten. Zeitgleich besucht er verschiedene Schauspielschulen und steht am Theater auf der Bühne.

Al Pacinos bekannteste Rollen Bild 1 / 4 Legende: Michael Corleone in «Der Pate» Mit der Rolle als Sohn des Mafiabosses Don Vito Corleone gelingt Pacino der grosse Durchbruch. Dafür wird der Schauspieler auch gleich für den «Oscar» als bester Nebendarsteller nominiert. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Tony Montana in «Scarface» Miami in den 80er-Jahren: Al Pacino spielt den Aufstieg und Fall des Gangsterbosses Montana. Für diese Rolle wird er für einen «Golden Globe Award» als bester Darsteller in einem Drama nominiert. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Frank Slade in «Der Duft der Frauen» In der Kategorie «bester Hauptdarsteller» erhält Pacino für die Rolle des blinden und verbitterten Veteranen Frank seinen bis heute einzigen «Oscar». imago images Bild 4 / 4 Legende: Frank Glaubrecht in «The Irishman» Für diese Rolle erhielt die Schauspiellegende dieses Jahr seine bisher letzte Nominierung für einen «Oscar» in der Kategorie «bester Nebendarsteller». Keystone

...nach Hollywood

Ende 20 wird der Schauspieler von einem Filmproduzenten entdeckt. Nur drei Jahre später, 1972, spielt er bereits die Rolle des «Michael Corleone» in «Der Pate». Dafür wird er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Es folgen weitere namhafte Rollen und Auszeichnungen. Bis heute hat der Schauspieler in 65 Filmen gewirkt und etliche Preise gewonnen. Ans Aufhören scheint die Legende aber auch mit 80 nicht zu denken. Aktuell wird das Drama «Axis Sally» produziert, in dem Pacino einen Anwalt verkörpert.