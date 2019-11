Der Musiker

Mit Songs wie «Please Forgive Me» oder «Everything I Do (I Do It For You)» hat Bryan Adams Hits für die Ewigkeit geschaffen. Sein Erfolgsrezept: die raue Stimme gepaart mit kraftvollen Rockballaden. Damit hat der Grammy-Preisträger in den letzten 40 Jahren über 100 Millionen Tonträger verkauft.

Bild 1 / 5 Legende: Tina Turner Bryan Adams und Tina Turner stehen 1993 bei einem Benefiz-Konzert für die Regenwälder in der New Yorker Carnegie Hall gemeinsam auf der Bühne. Reuters Bild 2 / 5 Legende: Céline Dion Zwei Kanadier läuten das neue Jahrtausend ein. Am 1. Januar 2000 singt Bryan Adams mit Landsfrau Céline Dion bei einem ihrer Konzerte. Reuters Bild 3 / 5 Legende: Andrea Bocelli Mit dem Star-Tenor Andrea Bocelli steht Bryan Adams beim Abschlusskonzert der Fussball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika auf der Bühne. Getty Images Bild 4 / 5 Legende: Nelly Furtado Ebenfalls 2010 und ebenfalls ein sportlicher Anlass: Mit Nelly Furtado eröffnet Bryan Adams die Olympischen Winterspiele in Vancouver. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Bruce Springsteen Mit Bruce «The Boss» Springsteen schliesst Bryan Adams 2017 die Invictus Games in Toronto. Getty Images

Der Fotograf

Neben der Musik konnte sich der Kanadier mit der Fotografie ein zweites Standbein aufbauen. Dafür wurde er schon mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem hatte er bereits Grössen wie Cindy Crawford, Christoph Waltz und sogar Queen Elizabeth II vor der Linse.

Bild 1 / 5 Legende: Christoph Waltz bryanadamsphotography.com Bild 2 / 5 Legende: Cindy Crawford bryanadamsphotography.com Bild 3 / 5 Legende: Bryan Adams mit Briefmarke von Queen Elizabeth Reuters Bild 4 / 5 Legende: Pamela Anderson bryanadamsphotography.com Bild 5 / 5 Legende: Mads Mikkelsen bryanadamsphotography.com

Der Aktivist

In Sachen Veganismus ist Bryan Adams ein Vorreiter. Seit 1988 ernährt er sich ausschliesslich pflanzlich. Seine Konzerteinnahmen hat er in der Vergangenheit schon für die Rettung des Regenwalds und der Wale gestiftet. Mit der «Bryan Adams Foundation» unterstützt der Musiker zudem hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt.