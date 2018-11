Legende:

Der grosse Durchbruch

2014 gewinnt Conchita Wurst in Dänemark mit dem Song «Rise like a Phoenix» den Eurovision Song Contest. Danach ist für Thomas Neuwirth alias Conchita Wurst nichts mehr wie vorher – die «Queen of Austria» gehört zu den angesagtesten Promi-Sternchen der deutschsprachigen Welt.

Keystone