Gleich zweimal (1997 und 2006) kürte ihn die US-Zeitschrift «People» zum «Sexiest Man Alive». Oft betonte der ewige Junggeselle, dass er für die Ehe nicht geschaffen sei. Einen Eheversuch, von 1989 bis 1993 mit der Schauspielerin Talia Balsam, hatte er da schon hinter sich. Doch Romanzen gab es viele, vom italienischen Model Elisabetta Canalis bis zur Schauspiel-Kollegin Renée Zellweger.

Liebe seines Lebens und Mutter seiner Kinder

Als er 2013 die aus dem Libanon stammende Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin (43) traf, ging es dann ganz schnell: Verlobung im April 2014, Hochzeit in Venedig im September 2014 und die Geburt der Zwillinge Ella und Alexander im Juni 2017.

Vor allem ihr politisches Engagement verbindet das Paar. Sie studierte Jura in Oxford und New York, spezialisierte sich auf internationales Recht und Menschenrechte. Er ist neben seiner Filmarbeit als ultraliberaler Aktivist für humanitäre und soziale Einsätze bekannt.

Seine Schauspiel-Anfänge

Als Kino-Schauspieler etablierte sich Clooney mit Quentin Tarantinos Kult-Horrorfilm «From Dusk Till Dawn» – als Räuber und Mörder gab er 1996 auf der Leinwand seinen Einstand. Ein Jahr später folgte mit Bruce Wayne in «Batman & Robin» eine Bruchlandung. Als Batman trug er einen Gummianzug mit falschen Brustwarzen. «Es ist ein schrecklicher Film, ich bin fürchterlich darin», erzählte er im Februar im Interview mit dem US-Magazin «W». Doch er habe daraus gelernt und sei bei Rollenangeboten wählerischer geworden.

Clooney suchte sich danach Top-Regisseure aus. «Out of Sight» (1998) war sein erster von insgesamt sechs Filmen mit Steven Soderbergh. Unter der Regie von David O. Russell drehte er die Kriegssatire «Three Kings». Die Coen-Brüder setzten ihn in der Südstaaten-Odyssee «O Brother, Where Art Thou?» (2000) als entflohenen Sträfling ein.

Zweifacher Oscar-Preisträger

Seinen bisher einzigen Schauspiel-Oscar als bester Nebendarsteller gewann Clooney in der Rolle eines CIA-Agenten im Polit-Thriller «Syriana» (2006). Als Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und Darsteller war Clooney bereits acht Mal für einen Oscar nominiert. Seine zweite Trophäe gewann er 2013 als Mitproduzent des Politdramas «Argo», zusammen mit Ben Affleck und seinem Firmenpartner Grant Heslov.

Und wie geht es mit 60 Jahren weiter? Clooney hat ein volles Programm. Mit seiner Firma Smokehouse Pictures will er eine Doku-Serie über einen Missbrauchsskandal an einer US-Universität produzieren. Als Regisseur hat er Ben Affleck für die Bestsellerverfilmung «The Tender Bar» vor die Kamera geholt. Als Schauspieler plant er eine weitere Zusammenarbeit mit seiner engen Bekannten Julia Roberts in der romantischen Komödie «Ticket To Paradise».

Ich sag euch, was mein Hobby ist: zwei oder drei Waschladungen am Tag.

Langeweile hat Clooney in Pandemie-Zeiten offenbar nicht. Auch keine Zeit für neue Hobbys, wie er dem Magazin «W» mit einem Augenzwinkern versicherte. «Ich sag euch, was mein Hobby ist: zwei oder drei Waschladungen am Tag, den ganzen Tag lang Geschirr, denn diese Kinder sind reine Chaoten», witzelte der Zwillings-Vater.