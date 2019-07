Bild 1 / 8 Legende: Erfolgreiche Entertainerin Jennifer Lopez hat rund 80 Millionen Tonträger verkauft. Reuters Bild 2 / 8 Legende: Sie treibt es auf die Spitze Jennifer Lopez ist erfolgreiche Unternehmerin. Es gibt Parfums, Kleider und Kosmetika im Lopez-Style. Reuters Bild 3 / 8 Legende: La Mamma Lopez Jennifer Lopez wurde 2008 Mutter von den Zwillingen Emme und Max. Keystone Bild 4 / 8 Legende: Ihre grosse Liebe? Jennifer Lopez war dreimal verheiratet. Zurzeit ist sie mit dem ehemaligen Baseball-Star Alex Rodriguez (43) verlobt. Reuters Bild 5 / 8 Legende: Jennifer Lopez und Sean Combs alias P. Diddy Die beiden waren von 1999 bis 2001 ein Liebespaar. Reuters Bild 6 / 8 Legende: Grosse Ehre Die Schauspielerin bekommt 2013 einen Stern auf dem «Walk of Fame», dem berühmtesten Boulevard Hollywoods, und ist zu Tränen gerührt. Reuters Bild 7 / 8 Legende: Am Set mit George Clooney Jennifer Lopez spielte die weibliche Hauptrolle in «Out of Sight» an der Seite des Hollywood-Beaus. Reuters Bild 8 / 8 Legende: Jennifer Lopez doppelt erfolgreich Sie ist die erste Person, die zeitgleich einen Film («Wedding Planner») und ein Musikalbum («J.Lo») an der Spitze der Charts hatte (im Jahr 2001). Reuters

1. Katholische Erziehung

Jennifer Lopez zweiter Vorname lautet Lynn. Im Althochdeutschen wird der Name von dem Wort «lind» abgeleitet, was so viel wie «mild», «freundlich» und «sanft» heisst. Diese Attribute wurden Lopez wohl auch in der katholischen Mädchenschule beigebracht, welche sie, gemeinsam mit ihren zwei Schwestern, besuchte. Jennifers Mutter war Kindergärtnerin, der Vater Computerspezialist. Mit 18 Jahren verlässt sie ihr Elternhaus, weil sie dort mit ihrem Wunsch nach einer Show-Biz-Karriere für Unmut sorgt. Jennifer Lopez studiert zwei Semester am College in New York, bricht das Studium aber ab und beginnt in einer Anwaltskanzlei zu jobben.

2. Pionierin und Multitalent

Jennifer Lopez war die erste Künstlerin, die gleichzeitig Platz 1 der Albumcharts und Platz 1 der Kinocharts belegte. Sie hat rund 80 Millionen Tonträger verkauft. Wer erfolgreich ist, hat auch Kritiker und Neider. Siehe nächster Punkt.

3. Goldene Himbeere

Trotz einiger grossartiger Filme wie «Out of Sight» oder «U-turn - Kein Weg zurück» war Jennifer Lopez auch in viel kritisierten Filmen zu sehen. Zehnmal war sie für die «Goldenen Himbeere» nominiert. 2004 erhielt sie die Auszeichnung in der Kategorie «Schlechteste Schauspielerin» für ihre Leistung im Film «Liebe mit Risiko - Gigli». Doch ihrer Karriere tut dies keinen Abbruch. La Lopez spielt in diversen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter äusserst erfolgreiche Kassenschlager.

4. Triathletin

Sie raucht nicht und trinkt auch keinen Alkohol. Jennifer Lopez legt höchsten Wert auf Fitness und Gesundheit. 2008 absolvierte sie den Nautica Malibu Triathlon in 2 Stunden, 23 Minuten und 28 Sekunden.

5. Im Gefängnis

1999 wurde sie als 30-Jährige mit ihrem damaligen Freund Rapper P. Diddy verhaftet, als sie mit ihm vor einer Schiesserei aus einem Club flüchtete. Die beiden hatten nichts mit der Tat zu tun. Doch der Rapper wurde aufgrund des Besitzes einer gestohlenen Waffe angeklagt, und er und Jennifer Lopez mussten einige Stunden in einer Gefängniszelle verbringen.