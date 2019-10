Legende:

John Cleese 1999 mit Ehefrau Alyce Faye

John Cleese zeigt sich 1999 mit Ehefrau Alyce Faye bei der Premiere des James Bond Films «The World Is Not Enough». Cleese spielt darin «R», den schusseligen Assistenten des Technikspezialisten «Q». In «Die Another Day» stieg Cleese dann selbst zum Quartiermeister «Q» auf. Alyce Faye war von 1992 bis 2008 John Cleeses dritte Ehefrau.

Reuters