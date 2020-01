Frauen-Enthusiast

Ein Leben lang begleiten Rod Stewart Frauengeschichten. Mit seinen drei Ehefrauen hat er insgesamt sechs Kinder. Dazu kommen zwei weitere aus anderen Beziehungen. Stewarts jüngster Sohn Aiden ist erst acht Jahre alt und stammt aus der aktuellen Ehe mit Penny Lancaster.

Fussball-Enthusiast

Der in England geborene Stewart ist ein grosser Fussballfan. Da sein Vater Schotte war, unterstützt er zeit seines Lebens den Verein Celtic Glasgow und das schottische Nationalteam. Stewart wurde nachgesagt, einst als Fussballer beim englischen Klub Brentford F.C. gespielt zu haben. 2012 gab Stewart in seiner Autobiografie zu, dass dies eine von vielen erfundenen Geschichten gewesen sei, die zur Selbstvermarktung dienten.

Modelleisenbahn-Enthusiast

In Rod Stewarts Zuhause in Los Angeles steht eine 30 x 7 Meter grosse Nachbildung der New Yorker Central Station aus dem Jahr 1940. Einen Grossteil davon hat er selbst gebaut. Dies war nicht immer leicht, denn Stewart ist farbenblind, wie er einst in einem Interview zugab. Es müsse regelmässig jemand bei seiner Arbeit an den Modellen vorbeischauen, da er aus Versehen oft alles mit roter Farbe bemale.