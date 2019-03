Musikerin Stefanie Heinzmann feiert am Sonntag ihren 30. Geburtstag. Für die Walliserin ein Tag der Freude, wie sie «Glanz & Gloria» in einem Interview verraten hat.

Glanz & Gloria: Wie fühlen Sie sich mit 30?

Mir macht es Spass, älter zu werden.

Warum haben Sie Spass daran?

Es ist alles viel einfacher geworden. Als 20-Jährige hat man mich schnell verunsichern und unter Druck setzen können. Jetzt mit 30 bin ich voll bei mir. Ich weiss, was ich will. Ich bin einfach glücklich.

Was ist das Grösste, was Sie in den letzten Jahren gelernt haben?

Wie wichtig Gesundheit ist. Wie wichtig es ist, auf die Signale, die der Körper sendet, zu hören. Und ich habe gelernt, mich selber wertzuschätzen, mich selber zu lieben, so wie ich bin.

Was wünschen Sie sich zu Ihrem Geburtstag?

Dass ich mit meinen Lieben Zeit verbringen kann. Dass meine Lieben gesund sind. Dass ich gesund sein darf. Und ich wünsche mir auch Glück für das neue Album «All We Need Is Love».

Sie singen dort von Liebe. Sind Sie verliebt?

Ich bin sehr glücklich verliebt. Aber das hat nichts mit meinem Job beziehungsweise mit der Arbeit vor der Kamera zu tun. Es ist etwas für hinter der Kamera.

Das Gespräch führte Stephan Hildebrand.