Happy Birthday «There Is a Party» – DJ BoBo wird 50

Heute, 11:32 Uhr

Mit Songs wie «Chihuahua», «Somebody Dance with Me» oder «Pray» hat DJ BoBo in den letzten drei Jahrzehnten für unzählige Ohrwürmer gesorgt. Heute feiert René Baumann, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heisst, seinen 50. Geburtstag. Ein Karriererückblick in Bildern.

