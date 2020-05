Der heute 70-jährige Entertainer hat Fernsehgeschichte geschrieben: Fast 25 Jahre lang moderiert Thomas Gottschalk die erfolgreichste Unterhaltungsshow Europas: «Wetten dass...?»

Unverwechselbarer Style

Der Kleiderstil wird zu seinem Markenzeichen: 151 Folgen «Wetten dass...?» mit Thomas Gottschalk bedeuteten auch fast 151 schräge Outfit des Moderators. Vor ihm hat sich kein Showmaster getraut, sich so im Fernsehen zu zeigen.

Unvergesslicher Wett-Betrug

Er behauptet Buntstiftfarben am Geschmack zu erkennen: Der Journalist Bernd Fritz verblüfft 1988 Millionen von Zuschauern. Was niemand ahnt: Fritz lugt unter der zugeklebten Taucherbrille hervor. Noch in der Sendung klärt er den Betrug auf und gibt sich als Chefredakteur eines Satiremagazins zu erkennen.

Unschlagbare Gäste

Wenn Thomas Gottschalk ruft, kommen die Stars. Es gibt kaum ein weltbekannter Promi, der sich nicht auf seiner Coach getummelt hat. In seiner Karriere durfte er Showgrössen wie Tina Turner, Shakira oder Bill Gates in seiner Sendung begrüssen.