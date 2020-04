Legende:

Herkunft

Uma Thurman wird am 29. April 1970 in Boston geboren. Die Mutter Nena von Schlebrügge ist Psychotherapeutin und erfolgreiches Model in den 60er Jahren. Der Vater Robert Thurman ist Professor für buddhistische Studien. Er ist der erste Amerikaner, der vom Dalai Lama zum Mönch geweiht wurde.

Instagram / umathurman