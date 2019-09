Persönliches. Eigentlich heisst sie Alecia Beth Moore. Sie wurde am 8. September 1979 in Doylestown, Pennsylvania geboren. Pinks Künstlername kommt nicht von ungefähr: Mit acht Jahren wird im Ferienlager ihr Unterleib entblösst. Vor lauter Scham läuft sie rot an und wird als «Pink Girl» ausgelacht. Später begegnet sie dem Namen im Tarantino-Film «Reservoir Dogs» und entscheidet, ihn anzunehmen.

Familie. 2001 lernt sie den Motocross-Fahrer Carey Hart kennen. Sie verlieben sich und 2005 macht sie ihm einen Heiratsantrag. Die beiden haben zwei Kinder: Tochter Willow (8) und Sohn Jameson (2).

Musik. Ihre Gesangskarriere fängt im Gospelchor ihrer Kirche an. Von ihrem Vater lernt sie Gitarre spielen. Ihr Debütalbum «Can’t Take Me Home» wird im Jahr 2000 veröffentlicht. Der Durchbruch gelingt ihr 2001 mit dem Song «Lady Marmalade» aus den Film «Moulin Rouge».

Auszeichnungen. Die Sängerin hat einige Awards sammeln dürfen. Unter anderem drei Grammys und sechs MTV Video Music Awards. Auch ein Stern auf dem Hollywood «Walk of Fame» kann sie ihr Eigen nennen.