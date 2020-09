Walter Andreas Müller ist einer der vielfältigsten und beliebtesten Künstler unseres Landes. Ob als Schauspieler, Kabarettist, Hörspielsprecher oder Moderator – WAM prägt seit mehr als 50 Jahren die Schweizer Kulturlandschaft. Am 3. September wird er 75 Jahre alt.

Mit 1.62 Metern ist Walter Andreas Müller sicherlich kein Riese. Umso grösser ist dafür seine künstlerische Palette: Schauspieler, Radiomoderator, Parodist und Musical-Darsteller.

Seine Vielseitigkeit führt dazu, dass er in unzähligen Produktionen mitwirken kann. Nicht wenige davon sind zu nationalen Klassikern geworden.

Im Schweizer Kulturgedächtnis

Ende der 80er Jahre spielt WAM den Adam Chifler an der Seite von Ursula Schaeppi. Das «Chifler»-Ehepaar ist das humoristische Gegenstück zum «Traumpaar» in der gleichnamigen Quizsendung.

28 Jahre lang parodiert er an der Seite von Birgit Steinegger Schweizer Politiker wie Christoph Blocher, Moritz Leuenberger oder Hans-Rudolf Merz. Die Satiresendung «Zweierleier» nimmt in der Schweiz eine Vorreiterfunktion ein.

1994 verkörpert WAM fünf Staffeln lang Hans Meier, einen Kellner und Laienschauspieler in «Fascht e Familie», der ersten Schweizer Sitcom.

Vom TV zum Theater-Papst

Für seine schauspielerischen Leistungen erhält WAM 2003 den «Prix Walo». Aktuell lebt er in einem Erdhaus im Zürcher Oberland mit seinem Partner, den er 1986 am Theater kennengelernt hat. Bis 2021 spielt er den Papst im Theaterstück «Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde».