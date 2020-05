Bild 1 / 4 Legende: Politisch aktiv Der Sänger mit afroamerikanischen Wurzeln nutzt seine Stimme seit den 80er-Jahren für politisches Engagement. 1984 erhält er einen Oscar für den Song «I Just Called to Say I Love You” und widmet diesen Nelson Mandela. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Martin Luther King Day Stevie Wonder erreicht, dass der Geburtstag von Bürgerrechtler Martin Luther King ab 1986 in den USA als offizieller Feiertag gilt. Auf dem Bild stehen der Sänger und die Witwe Kings Coretta Scott King vor dem Kapitol in Washington. U.S Präsident Ronals Reagan hat gerade die Papiere für die Eintragung des neuen Feiertags unterzeichnet. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Konzert als Ehrung Paul Stookey, Bob Dylan, Mary Travers, Stevie Wonder und Peter Yarrow stehen 1986 anlässlich des ersten offiziellen «Martin Luther King Day» zusammen auf der Bühne des Kennedy Centers of Performing Art in Washington D.C.. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Ehrung U.S. Präsident Barack Obama verleiht Stevie Wonder 2014 die «Presidental Medal of Freedom” für sein Bürgerrechtliches Engagement. Sie ist eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten. Keystone

Fast jeder hat schon das Tanzbein zu «Superstition» geschwungen oder ist mit seinem Schwarm in der Schuldisco zu «I Just Called To Say I Love You» über die Tanzfläche geschwebt. Doch reisen wir zurück ins New York Ende der 1960er-Jahre:

Die Musikszene in Harlem und South-Bronx hat einen neuen Liebling. Er heisst Stevland Morris – besser bekannt als Stevie Wonder. Passender könnte der Name nicht sein. Denn im Alter von neun Jahren beherrscht der blinde Junge Klavier, Mundharmonika und Schlagzeug. Unterschreibt zwei Jahre später seinen ersten Vertrag mit dem Label «Motown».

So dauert es nicht lange, bis seine Musik ausserhalb der Tanzkeller im Big Apple Anklang findet. In den frühen 1970er-Jahren gründet er sein Label, entwickelt einen ganz eigenen Stil und beeinflusst so die Soulmusik nachhaltig. Radiostationen auf der ganzen Welt spielen seine Hits. Kaum eine Single erreicht nicht mindestens Silberstatus. Unzählige Musikpreise werden ihm verliehen. Der Musiker wird zu einer lebenden Legende.