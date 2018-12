Im Einsatz an der WM 2018 in Russland

Der «Fussballer des Jahres» (2016, 2018) liebt es in seiner Freizeit Gitarre zu spielen, zu singen oder die Tasten des Klaviers klimpern zu lassen. Es sei ein perfekter Ausgleich zum Profisport und mache enorm viel Spass, sagt Sommer in einem G&G-Interview.

Legende: Yann Sommer mit seiner Freundin Alina. Instagram.com/ysommer1

Nicht nur Musikinstrumente haben es dem 30-jährigen Fussballer angetan, auch vom Kochtopf kann er die Hände nicht weglassen. Mehrere Jahre lang hat Yann Sommer einen Foodblog geführt und seine Gerichte online mit seinen Fans geteilt. Diesen musste er jedoch aus zeitlichen Gründen vor kurzem einstellen.

Vielleicht ist auch die 27-jährige Kölnerin Alina mitverantwortlich dafür. Die Anwältin ist seit etwas mehr als einem Jahr die Frau an Sommers Seite. Die beiden wohnen in einer gemeinsamen Wohnung in Düsseldorf. Dort steht er aktuell beim deutschen Fussballverein Borussia Mönchengladbach unter Vertrag.