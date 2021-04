C&A: Bei Damen haben wir bis Grösse 60 und bei Herren bis Grösse 6XL. Übergrössen sind in 80 Prozent unserer Filialen erhältlich. Unsere 97 Filialen in der Schweiz befinden sich in unterschiedlichen Gebäuden und dadurch unterscheiden sich auch die Ladenkonzepte. Dass wir nicht in allen Filialen Grosse Grössen anbieten liegt nur an der Verkaufsfläche. In unserem Online-Shop von C&A haben wir ebenfalls eine grossartige Auswahl an Modellen für Damen und Herren die Oversize tragen.

Chicorée Mode AG: Grundsätzlich ist dies ein Problem der fehlenden Fläche für zusätzliche Sortimentserweiterungen. Unsere Flächen bewegen sich durchschnittlich um die 200 m2. Wir haben in unserem Grundsortiment bereits die Grössen XXL bzw. 42 zusätzlich eingeführt. Unsere Kundinnen und Kunden können also bis Grösse XXL bzw. 42 Artikel finden in den Chicorée Filialen, was bereits einer sehr ausgedehnten Grössenpolitik entspricht.

Black Out: Wir haben in den letzten Jahren bei den Damen die Grösse 46 und bei den Herren die Grösse 3XL ausgebaut. Sowohl unsere grössten Grössen wie auch die kleinsten Grössen (36 bzw. S) sind Randgrössen mit den geringsten Verkaufsanteilen. Bekleidungsgrössen ausserhalb dieses Grössenspektrums können wir aufgrund der begrenzten Fläche und der damit verbundenen Bestandserhöhung nicht führen.

Globus: Wir führen Masskonfektion und wir führen Marken, die auch grössere Grössen anbieten. Aufgrund beschränkter (Mode-) Flächen müssen wir unser Angebot beschränken und können nicht alle Bedürfnisse abdecken – so auch nicht Tall- oder Petit Grössen.

Manor: Wir kaufen bereits bei einigen Marken (Bianca, Esprit, Tom Tailor, S. Oliver) bis zur grösstmöglichen Grösse ein. Dies ist bis dato heute 46/48. Die Marke «my true me» (Gr. 46 bis 54) von Tom Tailor, die seit Frühling 2020 auf manor.ch erhältlich ist, wird im Herbst/Winter 2021 in fünf Testwarenhäusern eingeführt: Genf, Pfäffikon, Langenthal, Siders und Monthey. Zudem sind wir in Absprache mit Levis für die «curvy line by Levis». Diese werden wir dann auch Online anbieten für die Grössen 46-54.

Migros: Das Angebot der Oberbekleidung, deren Nachfrage sich je länger je mehr ins Internet verlagert, wird in der Migros in der Tendenz eher reduziert als ausgebaut. Wir bieten sehr solide und günstige Standardkleider an, doch zählt die Mode nicht zum absoluten Kerngeschäft der Migros. Entsprechend führen wir auch keine Übergrössen im Sortiment.

New Yorker: In unserem Sortiment bieten wir für Frauen Grössen bis XL und für Herren bis XXL an. Dies sind Standartgrössen, die auch bei unseren Mitbewerbern zu finden sind.Alles was über diese Grössen hinaus geht ist bei speziellen Anbietern zu finden, die auf diesen Grössen fokussiert sind.

Ochsner Sport: Für Damen haben wir eine schöne Auswahl an Plus Size Artikel in unserem Online-Shop ochsnersport.ch welche auch in den Filialen per Ship to Home direkt zum Kunden bestellt werden können. Bei den Herren gibt es aktuell keine Kollektionen, die wir in Plus Size anbieten.

Decathlon: Für die männlichen Kunden umfasst unser Angebot Produkte bis 5XL. Für die weibliche Kundschaft bieten wir Produkte in Grössen bis 3XL an. Nicht alle unsere Filialen haben den Platz, um unser gesamtes Sortiment vor Ort anzubieten. Deshalb sind einige unserer Produkte nur online erhältlich. Aber unsere Berater können die Produkte für den Kunden, innerhalb weniger Tage und ohne Kaufverpflichtung, zum Anprobieren bestellen.