Es ist ein Moment für die Geschichtsbücher. Karine Jean-Pierre wird als erste schwarze und offen lesbische Frau Chefsprecherin des Weissen Hauses. Die 44-Jährige folgt damit auf Jen Psaki, die seit Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 als dessen Pressesprecherin tätig war.

Legende: Karine Jean-Pierre und Jen Psaki Keystone/Evan Vucci

«Dies ist ein historischer Moment und das ist mir nicht entgangen», so Jean-Pierre am Donnerstag an einer Pressekonferenz. Sie wisse, wie wichtig es für viele Menschen sei, dass sie diesen Posten besetze.

Ein weiterer Schritt in Richtung Diversität

US-Präsident Joe Biden versprach stets, sein Kabinett unter dem Motto Vielfalt zusammenzusetzen. Ihm sei es wichtig, mit seiner Regierungsmannschaft die Diversität der amerikanischen Bevölkerung hinsichtlich Hautfarbe, sexueller Orientierung und Geschlecht zu widerspiegeln.

Sie wird eine starke Stimme sein.

Seine zukünftige Pressesprecherin lobte er insbesondere für ihre Erfahrung, Integrität und ihr Talent. «Sie wird eine starke Stimme sein, die für mich und diese Regierung spricht», so der 79-Jährige.

Seit Jahren an Bidens Seite

Karine Jean-Pierre wurde auf der französischen Karibik-Insel Martinique geboren, wuchs aber in New York auf. Sie studierte an der Eliteuniversität Columbia und schloss mit einem Master in Public Administration ab. Jean-Pierre arbeitete bereits für die Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und steht Joe Biden schon seit mehreren Jahren als Beraterin zur Seite.

Ihre Vorgängerin Jen Psaki wechselt Medienberichten zufolge zum US-Fernsehsender MSNBC. Die 43-Jährige bezog dazu bisher keine Stellung. Sie meinte lediglich: «Ich habe nichts über meine Pläne zu verkünden, ausser, wie ich bereits sagte, zu schlafen und Bücher zu lesen».