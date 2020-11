Seit er in «The Notebook» einen bärtigen, Briefe schreibenden Schreiner spielte, wird Ryan Gosling die Rolle des Frauenschwarms nicht mehr los.

Legende: «The Notebook» 2004 spielt Ryan Gosling im Liebesdrama «The Notebook – Wie ein einziger Tag» den jungen Arbeiter Noah. Hinter der Kamera verstehen sich Gosling und seine Mitprotagonistin Rachel McAdams anfänglich überhaupt nicht. 2005 werden die Schauspielerin und der Schauspieler für kurze Zeit ein Paar. Keystone

Der Golden-Globe-Gewinner begeistert über die Jahre mit vielseitigen Rollen, wie etwa als Astronaut Neil Armstrong in «Aufbruch zum Mond» oder als krimineller, aber liebevoller Motorradfahrer in «The Place Beyond the Pines».

Am Set dieses Films lernt er Eva Mendes kennen, mit der er bis heute liiert ist und mit der er zwei Töchter hat.

Bild 1 / 2 Legende: Wie im Film 2011 werden Eva Mendes und Ryan Gosling ein Paar. Seither können beide kaum aufhören, über den anderen zu schwärmen. WENN Bild 2 / 2 Legende: Fast ein Jahrzehnt Das Paar ist seit bald zehn Jahren zusammen. Sie haben die beiden Töchter Esmeralda Amada Gosling (6) und Amada Lee Gosling (4). Getty Images

Lange vor seiner Schauspielkarriere, 1993, tanzt und singt der damals 13-Jährige an der Seite von Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake in der Kindersendung «Mickey Mouse Club».

Glänzender Karrierebeginn

Noch bevor Gosling aus Kanada in die USA zieht, gewinnt er mit seiner Tanzcrew einen Talentwettbewerb. Das ausgefallene Outfit – ein metallisch-violettes T-Shirt und silberne Haremhosen – waren Goslings Idee.