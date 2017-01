Susanne Bartsch: Partynudel in New York

Aus glanz und gloria vom 17.1.2017

In den 1980er-Jahren zog Susanne Bartsch aus dem engen Bern-Bümpliz in die Weltstadt New York. Dort etablierte sie sich als Veranstalterin von extravaganten und schrillen Partys. Heute mit über 60 Jahren hat sie vom bunten Treiben im Big Apple immer noch nicht genug: Sie wohnt in einem Künstlerhotel und lebt immer noch als Königin der Nacht.