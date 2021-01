Das Darknet ist ein Teil des Internets, der nicht mit gewöhnlichen Browsern zugänglich ist und von Suchmaschinen nicht indexiert wird. Um Zugang zum Darknet zu bekommen, braucht es spezielle Software wie etwa den Tor-Browser, der den anonymen Zugriff auf einen Teil der Webseiten im Darknet möglich macht.

Der Datenverkehr im Tor-Netzwerk läuft über verschiedene Knoten, an denen die IP-Adressen der Datenpakete ausgewechselt werden, sodass am Ende niemand mehr wissen sollte, welche IP-Adresse am Anfang einer Anfrage stand.

Der Browser Tor garantiert aber keine hundertprozentige Anonymität. So kann die Polizei zum Beispiel viele Tor-Knoten überwachen oder selbst betreiben und die darüber laufende Kommunikation auswerten. Mit viel Aufwand und mittels internationaler Zusammenarbeit kann es gelingen, in den ersten und letzten Knoten einzudringen und so Rückschlüsse auf den Absender zu machen.