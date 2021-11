In Schwyzer Einkaufscenter

Im Einkaufszentrum Mythen Center Schwyz in Ibach ist am Samstagnachmittag eine Weihnachtsdekoration von der Decke gefallen und auf Besucherinnen und Besucher gestürzt.

Sechs Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer

Ein Grossaufgebot von Rettungskräften ist im Einsatz gestanden.

Die Meldung über den Unfall im Oktagon des Einkaufszentrums sei um 14:15 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Samstagabend mit. Gemäss den Angaben fiel die Weihnachtsdekoration aus rund zehn Metern Höhe in die Tiefe. Zwei Frauen im Alter von 23 und 26 Jahren seien dabei erheblich verletzt worden. Vier weitere Frauen im Alter zwischen 17 und 57 Jahren hätten lediglich leichte Verletzungen erlitten.

Legende: Spezialisten untersuchen die Unfallstelle im Einkaufszentrum Mythen Center Schwyz in Ibach. Kantonspolizei Schwyz

Die Rettungsdienste hätten die verletzten Frauen an Ort und Stelle erstversorgt. Dann seien sie von der Rega und Rettungsfahrzeugen in umliegende Spitäler eingeliefert worden, hiess es weiter. Um die Personen, welche den Unfall beobachtet oder sich in unmittelbarer Nähe befunden hatten, habe sich ein Care Team gekümmert.

Das Einkaufszentrum sei nach dem Unfall sicherheitshalber evakuiert und für den restlichen Tag geschlossen worden, teilte die Polizei weiter mit. Ermittlungen zu den Gründen und dem Hergang des Unfalls seien im Gang. Insgesamt waren rund 130 Angehörige von verschiedenen Rettungsdiensten, der Rega, der Feuerwehr, der Polizei und des Arbeitsinspektorates des Kantons Schwyz im Einsatz.