In Waadtländer Zoo

Anfang Mai sind im Zoo von Servion in der Waadt zwei kleine Galapagos-Riesenschildkröten zur Welt gekommen.

Die eine ist schwarz wie ihre Eltern, die andere weiss: Sie ist ein Albino, was noch nie zuvor in Gefangenschaft oder in freier Wildbahn beobachtet wurde.

Bild 1 / 4 Legende: Die Galapagos-Riesenschildkröte kann bis zu 200 Jahre alt werden. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Ein Riesenschildkröten-Albino wurde noch nie in Gefangenschaft oder in freier Wildbahn beobachtet. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Die beiden Geschwister: Das eine Tier ist schwarz wie seine Eltern, das andere weiss. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Die Jungtiere werden nicht ins Gehege ihrer Eltern gelegt. Der Vater könnte sie mit einem Pfotenhieb zerquetschen. Keystone

Die Schildkröten sind im Rahmen eines Artenschutzprogramms geboren, wie Philippe Morel, Direktor des zum Zoo Servion gehörenden Tropiquariums, sagte. Aufgrund ihrer Grösse und ihres Gewichtes sei die Erfolgsrate bei der Paarung sehr niedrig.

Bei dieser Art ist die Geburt eines Albino-Babys, bei dem die Pigmentierung der Haut und der Augen fehlt, eine Weltpremiere.

Sehr UV-empfindlich

Die Eier wurden am 11. Februar gelegt. Danach sammelten die Pfleger sie ein und legten sie zweieinhalb Monate lang in einen Brutkasten. Beide seien kerngesund, das sei «fabelhaft», schwärmte Morel.

Beide sind kerngesund, das ist fabelhaft.

Die Galapagos-Riesenschildkröte kann bis zu 200 Jahre alt und 300 Kilogramm schwer werden. In der freien Natur haben Albinos keine lange Lebensdauer, denn sie sind extrem UV-empfindlich. Die Albino-Schildkröte soll in Servion in einem geeigneten Gehege leben, ohne direkte Sonneneinstrahlung.