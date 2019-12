Mehr aus dieser Rubrik

Es ist die Chronik eines angekündigten Todes: Schon vor zwei Jahren hat Adobe bekannt gegeben, die Flash-Software ab 2020 nicht mehr weiter zu entwickeln und auch keine neuen Sicherheits-Updates herauszubringen. Mit diesem Schritt wird die schon zuvor notorisch unsichere Software erst recht zum Einfallstor für Computerattacken.

Doch für viele Nutzerinnen und Nutzer spielt das kaum mehr eine Rolle: Die meisten Internet-Browser sperren Flash-Inhalte heute per Voreinstellung, einige unterstützen sie schon gar nicht mehr. Und aufs Jahresende hin beendet auch Googles Suchmaschine die Indexierung von Flash-Inhalten im Internet.

Auf Smartphones und Tablets ist Flash gar nie richtig angekommen. Nicht nur, aber auch weil Apples Steve Jobs, Link öffnet in einem neuen Fenster damit nichts anfangen konnte: Die Ende der 1990er-Jahre erstmals in Umlauf gekommene Software war ihm zu umständlich und unsicher und eine zu grosse Belastung für die Batterie der mobilen Geräte.

iPhones und iPads setzten darum von Beginn an auf den Durchbruch des offenen Webstandards HTML5, der im Gegensatz zu Flash auch nicht von einem einzelnen Unternehmen wie Adobe kontrolliert wird. Android-Geräte stiegen 2012 auf den neuen Standard um. HTML5 kann alles, was Flash auch kann, aber besser und sicherer – letztlich auch für Adobe der Grund, nicht weiter auf Flash zu setzen.

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts sah die Zukunft für Flash noch rosig aus: 2005 soll die Software auf 98 Prozent aller PCs installiert gewesen sein. Wer Videos im Internet sehen wollte, tat das fast immer mit dem Flash-Player. Auch YouTube setzte am Anfang noch ganz auf Flash.

Dank Flash liessen sich Games erstmals ganz einfach ohne zusätzliche Software oder CD-ROM direkt im Browser spielen. Und weil die Software auch Programmier-Anfängerinnen und -Anfängern erste Gehversuche leicht machte, lag die Einstiegsschwelle tief. Bald überschwemmten abertausende Flash-Games das Internet und wurden auf Portalen wie Newgrounds, Link öffnet in einem neuen Fenster gesammelt.

Darunter waren absurde Perlen wie etwa QWOP (siehe Kasten ganz unten), in dem wir mit Keyboard-Tasten einen Sprinter steuern – nur um nach wenigen Metern bestimmt auf die Nase zu fallen. Oder das schrullige Rätselgame «Samorost» des tschechischen Entwicklerstudios Amanita Design, das auch in späteren Ausgaben noch begeistern konnte.

Auf jedes absurde Flash-Game schien ausserdem eine noch absurdere Flash-Animation zu folgen. Kleine Filme und Musik-Clips, in denen sich die ungehemmte Kreativität von Teenagern und anderen Sonderlingen sammelte (einige Beispiele finden sich als YouTube-Clips über diesen Artikel verstreut). Sie sind wohl nicht ganz unschuldig daran, dass der Humor der Millenials, Link öffnet in einem neuen Fenster heute so seltsam ist.

Natürlich: Das Verschwinden von Flash macht das Internet zu einem sichereren Ort. Und rein technologisch ist die Software längst überholt. Doch mit Flash geht auch ein Stück Internet-Geschichte zu Ende. Lange vorbei scheinen die Zeiten, in denen das Netz ein weitgehend unreglementierter Ort war, an dem hinter jeder Ecke eine neue Überraschung wartete (und sich hoffentlich nicht als Virus herausstellte).

Darum zum Abschied noch einmal: Adieu Flash! Es war… schön?!