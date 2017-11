Sturm sorgt für zahlreiche Schäden 0:25 min, aus Tagesschau am Vorabend vom 12.11.2017

Starke Unwetter sind am Sonntag über die Schweiz gezogen.

In Bellinzona (TI) ist das Zelt des Circus' Knie eingestürzt. Ein Arbeiter wurde verletzt.

In Basel stand das Barrage-Rückspiel der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Nordirland auf der Kippe

Auch in anderen Teilen der Schweiz stürmte es. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Das Zelt fällt einfach zusammen. Bildquelle: solocirco.net

Das Zelt des Circus Knie ist am Sonntagabend zusammengebrochen, dies während der Abbauarbeiten in Bellinzona (TI). Der sehr starke Wind, der über die Region fegte, liess einen Teil der Stützpfeiler umstürzen. Ein Arbeiter, der an den Abbauarbeiten beteiligt war, soll sich leicht verletzt haben, wie RSI meldet.

Es ist offen, ob der Zirkus aufgrund der Schäden die Tournee weiterführen kann. Bis jetzt konnte kein Sprecher des Circus Knie für eine Stellungnahme erreicht werden.

Das nasse und windige Wetter hat auch an anderen Orten der Schweiz zu Chaos geführt. Vor allem in Basel sorgten die Sturmböen dafür, dass das Barrage-Rückspiel der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Nordirland kurzzeitig auf der Kippe stand.

Viele kleinere Schäden

Der Schweizerische Fussballverband verzichtete vor Beginn des Spiels vorsorglich auf den Aufbau des so genannten Fanvillage. Im «Joggeli» selbst war der Rasen sehr nass. Wenige Minuten vor Spielbeginn wurde aber entschieden: Er ist bespielbar.

Doch der Sturm hat im Baselbiet Spuren hinterlassen. Die Kantonspolizei registrierte bis zum Abend 40 bis 50 Schadensmeldungen. In Ettingen deckte der Wind ein Wohnhaus ab. Und in Sissach schlug ein Blitz in eine Scheune ein.

Die meisten Meldungen hätten kleinere Schäden wie umgestürzte Bäume, heruntergerissene Äste sowie weggewehte Bauabschrankungen und Signalisationstafeln betroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Basel-Landschaft.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Im Kanton Bern hatten die Einsatzkräfte einiges zu tun wegen des Wetters. Bei der Kantonspolizei gingen bis am späten Nachmittag rund 30 Schadenmeldungen ein. Bäume stürzten auf Strassen und Baustellensignalisationen wurden weggeweht, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte.

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern musste wegen des Sturms ebenfalls ausrücken. Im Engeried stürzte ein Baum auf das Dach eines Bürogebäudes, wie die Feuerwehr auf Twitter meldete. Die Baselbieter Polizei zählte 40 bis 50 Schadenmeldungen, darunter ein beschädigtes Dach in Ettingen und einen Blitzeinschlag in Sissach.

In den St. Galler Dörfern Bad Ragaz, Pfäfers und Vättis fiel am Sonntagnachmittag rund eine Stunde lang der Strom aus. Orkanartige Böen hätten eine Freileitung beschädigt und Leiterseile aus ihrer Verankerung gerissen, teilten die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG mit. Eine herunterhängende Freileitung blockierte vorübergehend eine Strasse. In Frauenfeld (TG) musste die Feuerwehr einen umgestürzten Baum zersägen. Der Baum war direkt auf ein geparktes Auto gekracht.

Den Verkehr störte das Wetter ebenfalls: In der Region Bern war die S-Bahn-Strecke Bern-Schwarzenburg wegen eines umgestürzten Baumes unterbrochen. Auf dem Bodensee wurde der Fährbetrieb zwischen Romanshorn (TG) und Friedrichshafen (D) wegen der starken Winde eingestellt. Für mehrere regionale Linien meldete die Bahnverkehrsinformation zudem Fahrleitungsstörungen.

Flugverkehr beeinträchtigt

Auch den Flugverkehr brachte der Sturm etwas durcheinander. Der Genfer Flughafen meldete ab dem späten Sonntagnachmittag Verspätungen von bis zu drei Stunden. Drei Flüge wurden umgeleitet und einer annulliert. Der Grund seien heftige Querwinde, sagte ein Flughafensprecher.

In Zürich mussten zwei Flugzeuge für die Landung nach Genf und nach Stuttgart ausweichen, wie ein Sprecher sagte. Umgekehrt sei wegen des Sturms ein Flug mit Ziel Genf nach Zürich ausgewichen.