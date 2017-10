Der Schauspieler unterstützt eine Stiftung, die Dossiers über Völkermorde zusammenstellt. Ziel: Warlords finanziell austrocknen.

Filmemacher George Clooney (56) hat über seine Stiftung eine Million US-Dollar gespendet, um die finanziellen Verflechtungen hinter Konflikten in Afrika besser zu durchleuchten.

«Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass sich Kriegsverbrechen nicht lohnen», wird Clooney am Mittwoch in einer Pressemitteilung der Rechercheinitiative The Sentry zitiert. Diese hatte der politisch engagierte Hollywoodstar mitgegründet.

«Wenn wir den Warlords an den Geldbeutel gehen können und diejenigen in den Ruin treiben, die die Kugel höher schätzen als die Wahlurne, dann ist Frieden reizvoller als Krieg und Transparenz reizvoller als Korruption.»

Strafverfolgung ermöglichen

The Sentry stellt Dossiers zusammen über finanzielle Hintergründe von Kriegsverbrechen. Diese reicht sie an Banken und Regierungen weiter. So wird eine Strafverfolgung derer ermöglicht, die Völkermorde und andere Verbrechen finanzieren und daraus einen Vorteil ziehen.