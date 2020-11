Actionfilm-Legende Bruce Lee feiert in seinen 32 Lebensjahren viele Erfolge, sowohl im Kampfsport, wie auch im Filmgeschäft. Mit über 30 Filmen verhilft er dem Kampfsport Kung-Fu in der westlichen Welt zu Beliebtheit. Am 27. November 2020 wäre «der kleine Drache», wie er in Asien genannt wird, 80 Jahre alt geworden.

«Der Mann mit der Todeskralle» ist Lee's erfolgreichster und zugleich letzter Film. Er stirbt 32-jährig an einer Hirnschwellung, nur drei Wochen bevor der Film in die Kinos kommt.

Bild 1 / 3 Legende: Als Kung-Fu-Legende verewigt In Hong Kong steht eine Statue des Filmstars, der die asiatische Kampfsportart Kung Fu in der westlichen Welt beliebt gemacht hat. Keystone Bild 2 / 3 Legende: Das Jahr des Drachens Bruce Lee kommt am 27. November 1940 in San Francisco, Kalifornien zur Welt. Gemäss chinesischem Kalender ist dies das Jahr des Drachens. Keystone Bild 3 / 3 Legende: Für immer in Hollywood 20 Jahre nach seinem Tod wird Bruce Lee auf dem «Walk of Fame» in Los Angeles, Kalifornien verewigt. Keystone

Die Produktion von «Der Mann mit der Todeskralle» bringt jedoch einige Hürden mit sich: