Mit Volksfesten, Flohmärkten und viel Musik haben die Niederländer am Samstag den Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander gefeiert. Zu Ehren des populären Monarchen, der am selben Tag 52 Jahre alt wurde, waren Land und Leute in Orange geschmückt – der Farbe des Königshauses. Schauplatz des offiziellen «Koningsdag»-Umzugs war in diesem Jahr die historische Altstadt von Amersfoort in der Provinz Utrecht.

Tausende Menschen säumten die Strassen um Willem-Alexander und Königin Máxima (47) sowie ihre Töchter zu begrüssen, Kronprinzessin Amalia (15), sowie ihre Schwestern Prinzessin Alexia (13) und Prinzessin Ariane (12). Vor laufenden Kameras schüttelte der König immer wieder Einwohnern von Amersfoort die Hände. «Amersfoort und die umliegende Region zeigen, wie alle verschiedenen Kulturen auf eine positive Art zusammenleben können», sagte der König einer Reporterin des Fernsehsenders NOS. «Das ist ein grosses Fest, ein richtig grosses Wir-Gefühl.»