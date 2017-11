Seit Jahren wird «Dr. Computer» heraufbeschworen, wird gewarnt oder versprochen, künstliche Intelligenz werde in unmittelbarer Zukunft die Arbeit von Ärzten übernehmen. Doch die Erfolge sind bisher bescheiden.

Die Stunde des Supercomputers «Watson» der Firma IBM schlug 2011: Watson bezwang in der Quizshow Jeopardy die besten Spieler – mit Einsatz von künstlicher Intelligenz. Schneller als seine beiden Herausforderer fand er die passenden Fragen auf vorgegebene Antworten.

Bald schon versprach IBM auch in der Medizin – speziell in der Krebsbehandlung – eine Revolution. Denn das Programm «Watson oncology advisor» habe die Fähigkeit, riesige Datenmengen zu analysieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Ein Arzt oder eine Ärztin in einem Spital kann also den Supercomputer mit der Diagnose und anderen Daten eines Patienten füttern. Watson kann diese Daten dank künstlicher Intelligenz lesen und mit Tausenden von wissenschaftlichen Studien vergleichen.

Schliesslich spuckt er eine Liste empfohlener oder weniger empfehlenswerter Behandlungen aus. Experten wiederum geben Watson regelmässig Feedback. Dadurch lernt Watson und wird immer besser – so zumindest das Versprechen von IBM.

Ist Watson ein voller Erfolg? IBM mauert

Im Internet wirbt IBM mit Erfolgsgeschichten von zufriedenen Patienten, begeisterten Ärztinnen, aber auch mit wissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass Watson in 90 Prozent der Fälle gleich entscheidet wie ein multidisziplinäres Tumorboard, in dem verschiedene Ärzte gemeinsam nach der besten Behandlung für einen Krebspatienten suchen.

Watson vorführen oder gar kritische Nachfragen von SRF im Gespräch beantworten will IBM allerdings zunächst nicht. Aber eine grosse, weltweite Recherche der US-Gesundheitsplattform STAT legt nahe, dass Watson nur sehr beschränkt intelligent ist. «Das Programm macht den Spitälern Behandlungsvorschläge aufgrund des Inputs von nur wenigen Ärzten in New York. Es lernt nicht selber vom Erfolg oder Misserfolg der vorgeschlagenen Behandlungen», sagt Ike Swetlitz, Mitautor der Recherche.

« Niemand weiss aus wissenschaftlicher Perspektive wirklich, ob Watson den Patienten hilft, abgesehen von ein paar Anekdoten. » Ike Swetlitz

Rechercheur der US-Gesundheitsplattform STAT

Ohne den Input dieser Ärzte lerne Watson in der Krebsbehandlung also nichts Neues dazu. Weltweit nutzen gemäss Recherchen von Ike Swetlitz nur einige Dutzend Spitäler den Supercomputer bei der Krebsbehandlung. Und auch die haben zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel das Rigshospitalet in Kopenhagen, Dänemark. Zwar wollte sich auch dort niemand von SRF zitieren lassen. Aber eine interne Evaluation, die SRF vorliegt, zeigt: Watson lag am Rigshospitalet nur in einem Drittel der Fälle richtig.

«Niemand weiss aus wissenschaftlicher Perspektive wirklich, ob Watson den Patienten hilft, abgesehen von ein paar Anekdoten», sagt Ike Swetlitz. IBM antwortet auf Anfrage von SRF schriftlich dann doch noch und betont, die Untersuchung am Rigshopitalet sei nicht gross genug gewesen, um statistisch signifikant zu sein. Dass Watson Training brauche, sei normal bei künstlicher Intelligenz.

Kleine Schritte, anderswo

Allerdings finden sogar ehemalige IBM-Mitarbeitende, die namentlich nicht genannt werden wollen, gegenüber SRF: «Watson ist noch nicht das Supertool, als das es vermarktet wird. Auch wenn man sich das wünschen würde: IBM hat die Krebsbehandlung bislang nicht revolutioniert.»

« Es wird immer einen Arzt, einen menschlichen Arzt brauchen, der die letzte Entscheidung fällt. » Andreas Boss

Radiologe, Universitätsspital Zürich

Indiz dafür ist auch, dass in der Schweiz offenbar noch kein einziges Spital mit dem «Watson oncology advisor» arbeitet. Allerdings gibt es abseits der grossen Versprechen von IBM durchaus Projekte mit künstlicher Intelligenz, die bereits recht gut funktionieren. Radiologe Andreas Boss bestätigt das – er arbeitet am Zürcher Kompetenzzentrum «Excite» mit, wo unter anderem an Programmen zur Interpretation von Röntgenbildern gefeilt wird. Er warnt, die künstliche Intelligenz sei noch lange nicht als Arztersatz in der Klinik angekommen: «Es wird immer einen Arzt, einen menschlichen Arzt brauchen, der die letzte Entscheidung fällt.»

Eine kleine Auswahl an Projekten: