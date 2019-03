Legende:

«Bild»-Lilli

Sie diente als Vorlage. Oder besser gesagt, sie wurde kurzerhand kopiert. Die Puppe entstand in Deutschland nach der Vorlage eines Comics in der «Bild»-Zeitung. Ruth Handler entdeckte die Puppe auf einer Familienreise in einem Schaufenster in Luzern.

Keystone