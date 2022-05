Kunstauktion in New York

Zum Auftakt der Frühlingsauktionen kam am Montag bei Christie’s in New York der 1964 entstandene «Shot Sage Blue Marilyn» von Andy Warhol aus einer Zürcher Kunstsammlung unter den Hammer. Das Bild wechselte in der Nacht auf Dienstag nach nur gerade vier Minuten die Hand: Eine vorerst unbekannte Person zahlte für den 1964 entstandenen Siebdruck 195.04 Millionen Dollar.

Video Rekordpreis für Monroe-Portrait Aus Tagesschau vom 10.05.2022.

Damit wurde der von Christie’s prognostizierte Preis von 200 Millionen nur knapp verfehlt. Auch so ist das Warhol-Kunstwerk jedoch das teuerste je versteigerte Bild aus dem 20. Jahrhundert – vor Pablo Picassos Werk «Frauen von Algier», das 2015 für 179 Millionen Dollar verkauft wurde.

Der absolute Rekord bleibt weiterhin bei Leonardo da Vincis Werk «Salvator Mundi» aus dem frühen 16. Jahrhundert, das 2017 für 450 Millionen Dollar versteigert wurde.

Legende: Das Objekt der Begierde: «Shot Sage Blue Marilyn» von Andy Warhol aus dem Jahr 1964 wird am Sonntag, 8. Mai 2022 bei Christie's in New York in den Schauraum getragen. Keystone

Der 1964 entstandene Siebdruck «Shot Sage Blue Marilyn», der auf einem Foto basiert, zeigt die Schauspielerin vor türkis-blauem Hintergrund mit gelben Haaren, roten Lippen und türkisem Lidschatten.

Erlös für wohltätige Zwecke

Das Bild kommt von der Stiftung Thomas und Doris Ammann in Zürich, die alle Einnahmen aus der Versteigerung für wohltätige Zwecke verwenden will. Bei dem Bild handelt es sich den Angaben zufolge um eines der berühmtesten Werke von Warhol.