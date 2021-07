Beim Einkaufen fiel einem «Espresso»-Hörer kürzlich auf, dass auf den Emmi Caffè Latte die Lebensmittel-Ampel Nutri-Score aufgedruckt ist. «Dabei sah ich, dass sowohl der Macchiato als auch der Zero ein grünes B erhalten. Dabei ist doch bekannt, dass diese Kaffee-Getränke wahre Zuckerbomben sind. Wie kann das sein?»

Zunächst: Nutri-Score ist eine freiwillige Lebensmittel-Ampel. Dabei werden die positiven Zutaten eines Lebensmittels wie Früchte, Gemüse, Nüsse oder Eiweiss mit den negativen wie Zucker, Salz oder Fett gemäss Inhaltsangaben verrechnet. Je nach Resultat gibt es eine Bewertung von «A» (grün) bis «E» (rot).

Dabei werden jeweils nur Lebensmittel der gleichen Kategorie untereinander verglichen – also Joghurts mit Joghurts, Fertigpizzen mit Fertigpizzen oder eben Milch-Kaffee-Getränke untereinander. Es gibt keinen Vergleich unterschiedlicher Lebensmittel.

Fast so viel Zucker wie Coca-Cola

Der Milchverarbeiter Emmi hat den Nutri-Score auf den Caffè-Latte-Produkten Anfang Jahr eingeführt. Dabei erhalten die Caffè-Latte-Produkte fast immer ein grünes «B».

Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass diese Getränke wahre Zuckerbomben sind. In einem Macchiato oder Cappuccino hat es pro Deziliter ähnlich viel Zucker drin, wie in einem Glas Coca-Cola. Nicht gerade ausgewogen.

Dass trotzdem ein grünes «B» auf der Verpackung prangen kann, liegt an der Milch. Laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zählen die Caffè Latte von Emmi nämlich nicht zu den Getränken, sondern zu den Lebensmitteln.

Dies, weil sie mindestens 80 Prozent Milch enthalten. «Da die Milch eine wichtige Protein- und Calciumquelle ist, wurde entschieden, solche Getränke als Lebensmittel und nicht als Getränke zu betrachten.»

BLV sucht nach einer Lösung

Die Erfahrung zeige aber jetzt, dass der Zuckergehalt so im Vergleich zu den Getränken zu wenig Gewicht bei der Berechnung des Scores erhalte, heisst es beim BLV weiter.

Das heisst, das positive bewertete Eiweiss, neutralisiert quasi den vielen Zucker und sorgt so für die gute Bewertung. Man sei sich des Problems bewusst und suche nach einer Lösung, so das BLV.

Warum jedoch wird der zuckerreiche Latte Macchiatto ebenso mit einem grünen B bewertet, wie der Double Zero, mit nur halb so viel Zucker? Dazu muss man wissen, dass es in der Milch von Natur aus Zucker hat, den Milchzucker. Und das ist nicht wenig. Bei einem Becher von 2,3 Deziliter sind es etwa zwei Würfelzucker. Es steht zwar Zero drauf, das entspricht aber nicht der ganzen Wahrheit.