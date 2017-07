Salvador Dalí

Der Maler starb am 23. Januar 1989 im Alter von 84 Jahren an Herzversagen im katalanischen Figueres, seinem Geburtsort. «Die Beständigkeit der Erinnerung», auch «Die zerrinnende Zeit» genannt, das er 1931 mit 27 Jahren malte, ist Dalís wohl bekanntestes Gemälde. Es ist im New Yorker Museum of Modern Art zu sehen.