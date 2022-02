Im Fall von Herrn Hatt wurde ein defektes Fahrzeug in die Garage gebracht, das repariert werden muss. Die Werkstatt hat die Reparatur durchzuführen, die Garantiedeckung erfolgt durch den Garantiegeber, also Jeep Schweiz. Die Verzögerung muss der Konsument nur bedingt hinnehmen. Ist das Ende der Reparatur nicht absehbar, kann der Konsument oder die Konsumentin vom Vertrag zurücktreten. Dafür muss dem Garagisten beziehungsweise dem Händler eine Nachfrist gesetzt werden. Nach Ablauf dieser Nachfrist kann man vom Vertrag zurücktreten. Der Garagist hat das Auto herauszugeben im vorvertraglichen Zustand: So wie man das Auto abgegeben hat, erhält man es auch wieder zurück. Die Kosten können nicht an den Fahrzeughalter überwälzt werden, das Risiko trägt der Garagist.