Ennio Morricone war vor allem für seine Kompositionen der Westernfilme von Sergio Leone bekannt.

Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Soundtracks zu den Filmen «Spiel mir das Lied vom Tod» und «The Good, The Bad and The Ugly».

Seine Melodien führte er als Dirigent auch live auf.

Der italienische Komponist Ennio Morricone ist gestorben. Das bestätigte ein Anwalt der Familie heute gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Ennio Morricone starb demnach in einer Klinik in der italienischen Hauptstadt Rom, wo er nach einem Sturz, der einen Oberschenkelbruch verursachte, ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der italienische «Maestro» schuf mehr als 500 Musikstücke für das Kino. Darunter auch die weltbekannten Melodien zu den Klassikern «Spiel mir das Lied vom Tod» (1968) und «The Good, the Bad and the Ugly» (1966).

Er blieb «bis zum letzten Augenblick völlig klar und von grosser Würde», hiess es in einer Erklärung. «Wir werden uns immer mit unendlicher Dankbarkeit an das künstlerische Genie des Meisters Ennio Morricone erinnern», schrieb der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte in einer Reaktion auf Twitter.