Der Sänger und Gitarrist der US-Kultband The Monkees, Michael Nesmith, ist tot.

Es sei am Freitag in seinem Haus friedlich eines natürlichen Todes gestorben, teilte seine Familie der Musikzeitschrift «Rolling Stone» mit.

Nesmith wurde 78 Jahre alt. Band-Kollege Micky Dolenz verlinkte auf Twitter einen Bericht über den Tod des Sängers. «Ich bin untröstlich», schrieb Dolenz. Er habe einen engen Freund und Partner verloren.

Monkees als Boyband für TV-Show gegründet

Die Monkees bestanden aus Nesmith, Dolenz, dem 2012 gestorbenen Leadsänger Davy Jones und dem 2019 gestorbenen Bassisten Peter Tork. Die Band wurde 1965 eigentlich als Boyband für eine Fernsehshow gegründet. Mit ihren Hits «I'm a Believer», «Last Train to Clarksville» sowie «Little Bit Me, Little Bit You» waren sie aber auch ausserhalb des Fernsehens erfolgreich.

Alle vier waren Teenie-Idole. 1967 verkauften die Monkees wie die Beatles und die Rolling Stones Millionen Alben. Wenige Jahre nach dem Ende der Fernsehserie 1968 löste sich die Gruppe zunächst auf. Doch die Musiker traten über Jahre hinweg immer wieder zusammen auf und gingen 2011 noch einmal gemeinsam auf Tour.