Am Montagmorgen gibt es wieder einmal eine totale Mondfinsternis in der Schweiz, die erste seit Januar 2019. Allerdings hält sich die Freude bei den Astronomen in engen Grenzen. Am Montagmorgen muss mit vielen Wolken gerechnet werden, vor allem in der Deutschschweiz und im Süden. Dies erschwert die Beobachtung des tiefstehenden Mondes massiv. Viel schlimmer ist aber der Zeitpunkt der Verfinsterung.

In bester Erinnerung sind die beiden totalen Mondfinsternisse am 28. September 2015 und vor allem am 27. Juli 2018. Damals fand bei fast wolkenlosem Himmel und an einem milden Sommerabend die Finsternis statt. Auch die Finsternis am 21. Januar 2019 konnte gut beobachtet werden. Seither war bei uns keine totale Mondfinsternis mehr zu beobachten.

Auch für die Zukunft ist Geduld angesagt. Es gibt zwar schon am 8. November wieder eine totale Mondfinsternis, die kann aber von der Schweiz aus nicht beobachtet werden. Am 14. März 2025 gibt es eine weitere totale Finsternis, sie kann aber von uns aus nur als partielle Finsternis beobachtet werden. Erst am Abend des 7. Septembers 2025 gibt es in der Schweiz wieder eine totale Mondfinsternis.