Mondfinsternis in der Nacht

Schaulustige konnten in der Nacht auf Mittwoch über der Schweiz eine partielle Mondfinsternis beobachten – trotz teilweiser Bewölkung.

Zwischen 22 Uhr und 1 Uhr in der Früh lagen Teile des Erdtrabanten im Kernschatten der Erde und der Mond schimmerte rostrot am Himmel.

Bild 1 / 14 Legende: Die Mondfinsternis in Illnau (ZH). Einen Moment zu früh abgedrückt, wie der SRF-Augenzeuge schreibt. SRF-Augenzeuge/Hans Peter Hartmann Bild 2 / 14 Legende: «Vielleicht war diese partielle Mondfinsternis gerade wegen den Schleierwolken so speziell, so dass der Hahn der Muttenzer Kirche erst recht zur Geltung kam», findet ein SRF-Augenzeuge aus Muttenz/BL. SRF-Augenzeuge/Peter Wehrli Bild 3 / 14 Legende: Blick auf den Wartenberg in Muttenz/BL. SRF-Augenzeuge/Peter Wehrli Bild 4 / 14 Legende: Ein Bild aus Egg/ZH. Es zeigt den Anfang der partiellen Finsternis. SRF-Augenzeuge/Monika Baumüller Bild 5 / 14 Legende: Der Verlauf der partiellen Mondfinsternis in Uffikon/LU. SRF-AugenzeugeBeat Waldisberg Bild 6 / 14 Legende: Das Spektakel bei Riedern/BE. SRF-Augenzeuge/Werner Zwahlen Bild 7 / 14 Legende: Das Bild wurde auf dem Hochwachtturm aufgenommen, bevor die Schleierwolken den Mond umhüllten (Reisiswil/BE). SRF-Augenzeuge/Thomas Mosimann Bild 8 / 14 Legende: «Heute haben wohl nicht nur die zwei Personen auf dem Bänkli den Mondaufgang verfolgt», schreibt der SRF-Augenzeuge, der dieses Bild geschossen hat (Walkringen/BE). SRF-AugenzeugeTobias Messerli Bild 9 / 14 Legende: So hat die partielle Mondfinsternis in Moosseedorf/BE ausgesehen. SRF-Augenzeuge/Evelyne Messerli Bild 10 / 14 Legende: Das Wetter war nicht ganz perfekt (Riedern bei Bern/BE). SRF-Augenzeuge/Werner Zwahlen Bild 11 / 14 Legende: Der Schatten deckt fast den ganzen Mond ab (Riedern/BE). SRF-Augenzeuge/Werner Zwahlen Bild 12 / 14 Legende: Ein SRF-User verfolgte die partielle Mondfinsternis in Uffikon/LU. SRF-Augenzeuge/Beat Waldisberg Bild 13 / 14 Legende: Zeitweise war nur noch die untere Hälfte des Mondes zu sehen (Zuzwil/SG). SRF-Augenzeuge/Guido Eggenberger Bild 14 / 14 Legende: Die Mondfinsternis löst sich langsam auf (Küsnacht/ZH). SRF-Augenzeuge/Monika Baumüller

Während fast drei Stunden waren Teile des Mondes verdunkelt. Der Mond tauchte dabei laut der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft zu rund 65 Prozent in den Kernschatten der Erde ein. In voller Länge sichtbar war das kosmische Spektakel in Mittel-, Ost- und Südeuropa, Afrika und Indien.

Über der Schweiz war der Himmel teils mit Wolken bedeckt. Von Zürich und Basel aus etwa war das Spektakel, aber doch gut zu sehen.

Das passiert Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Mond, Erde und Sonne stehen dann auf einer Linie. Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum. Wenn der Mond dann durch diesen Schatten läuft, sieht man eine Mondfinsternis. Steht der Trabant im vollen Umfang in diesem Schatten, spricht man von einer totalen Finsternis.

Warten bis 2022

Der Astronomischen Gesellschaft zufolge tauchte der Mond gegen 20.40 Uhr zunächst in den Halbschatten und gegen 22.00 Uhr dann in den Kernschatten ein. Das Maximum der Finsternis wurde demnach gegen 23.30 Uhr erreicht. Am Mittwochmorgen um 1.00 Uhr verliess dann der Mond den Kernschatten wieder.

Die nächste von Mitteleuropa aus gut sichtbare Mondfinsternis ist am 16. Mai 2022 zu beobachten. Der Mond ist im Mittel rund 380'000 Kilometer von der Erde entfernt. Sein Durchmesser beträgt etwa 3470 Kilometer – gut ein Viertel der Erde.

Die Astronautin Christina Koch befindet sich zur Zeit auf der International Space Station. Auf Twitter veröffentlicht sie ein eindrückliches Bild von Spektakel am Nachthimmel.

Auch Bewohner anderer Länder konnten das Spektakel in der Nacht auf Mittwoch sehen.