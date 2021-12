Die Schweizer Kult-Band «Les Sauterelles» hat sich nach 60 Jahren aufgelöst.

Dies nach dem Tod von Bassist Freddy Mangili Anfang Dezember.

«Wenn ein Bandmitglied nicht mehr dabei sein kann, dann ist es Zeit zum aufhören», so Bandgründer Toni Vescoli. «Les Sauterelles» feierten in den 60-er Jahren grosse Erfolge. «Heavenly Club» war der erste Schweizer Song, der es in der offiziellen Hitparade auf Platz 1 schaffte. Das Ende der Band wurde als Erstes über das «St. Galler Tagblatt» am Samstag bekannt.

Legende: Toni Vescoli, Mitte, und die Sauterelles spielen am 11. September 1993 am Unspunnen Openair. Im Hintergrund sitzt Duede Duerst am Schlagzeug. Keystone

Die «Heugümper» spielten Rock und Beat, hatten Erfolg, tourten im In- und Ausland. Bis es nach ein paar Jahren schwieriger wurde. Die Band trennte sich 1970. Bandleader Toni Vescoli startete danach eine Solokarriere.

Später fanden die «Sauterelles» allerdings wieder zusammen. Regelmässig traten sich über die Jahre in alter Formation auf. Etwa mehrmals in Liverpool im Rahmen der «Beatle Week».