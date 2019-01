Das ist passiert: Seit dem 13. Januar haben Rettungsteams in der Region Malaga nach dem in einem 107 Meter langen Brunnen verschollenen Julen gesucht. Seit heute Nacht ist klar: Der kleine Junge hat nicht überlebt.

Der Rettungsversuch: Retter hatten versucht, zu dem Kind in dem extrem engen, nur 25 Zentimeter breiten Schacht vorzudringen. Allerdings gab es keine Lebenszeichen von ihm, zudem war unklar, in welcher Tiefe des Loches es sich befand.

Die Hoffnung: Nicht nur die Eltern, die 2017 bereits einen Sohn verloren hatten, haben lange auf ein Wunder gehofft. Noch am Donnerstagabend waren Hunderte Anwohner aus dem Ort zu einer Mahnwache zusammengekommen, um für das Kind zu beten. Experten hatten versichert, dass es nicht ausgeschlossen war, das Kind lebend zu finden.

Legende: Mahnwache für Julen: Bürgerinnen und Bürger der Region nahmen Anteil am Schicksal des Zweijährigen. Keystone

Die Hindernisse: Besonders bei der Bohrung eines Parallel-Tunnels war es zu immer neuen Verzögerungen gekommen, weil die Retter auf extrem hartes Gestein stiessen. Experten betonten, normalerweise seien für eine solche Aktion, bei der 40'000 Tonnen Erde abgetragen wurden, Monate nötig.

Seit Donnerstagabend hatten erfahrene Bergarbeiter unter schwierigsten Bedingungen vom Grund des Parallelschachts aus einen vier Meter langen horizontalen Tunnel gegraben, um zu Julen vorzudringen. Sie konnten dabei 36 Stunden lang nur kniend oder liegend in Zweier-Teams arbeiten und kämpften sich mit Spitzhacken und Presslufthämmern durch den Felsen. Mehrmals waren Mikrosprengungen nötig, so noch am späten Freitagabend, als die Spezialisten nur noch wenige Zentimeter von Julen trennten.

Bei Kameraaufnahmen war im Schacht eine Tüte mit Süssigkeiten entdeckt worden, die Julen bei sich hatte, später waren Haare des Jungen gefunden worden. Mehr als 300 Retter hatten sich an den Bergungsarbeiten beteiligt.

Legende: Hunderte Helfer beteiligten sich mit schwerem Gerät an der Bergungsaktion. Keystone

Die traurige Gewissheit: Nach tagelangen Bohrungen wurde der Junge in einer Tiefe von mehr als 70 Metern gefunden. «Die Einsatzkräfte haben um 1.25 Uhr den unglücklicherweise leblosen Körper des Kleinen lokalisiert», twitterte der Delegierte der Madrider Zentralregierung in Andalusien, Alfonso Rodríguez Gómez de Celiz, der den Eltern sein Beileid aussprach.

Nachricht über den Fund von Julen Desgraciadamente A la 1.25 horas de esta madrugada, los equipos de rescate han accedido al punto del pozo donde se buscaba a Julen y han localizado el cuerpo sin vida del pequeño. Se ha activado la comisión judicial. Mis condolencias y pésame a la familia. DEP — Alfonso R GómezCelis (@gomezdcelis) 26. Januar 2019 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die Reaktionen: Die spanische Zivilgarde schrieb: «Leider haben wir es trotz aller Bemühungen so vieler Menschen nicht geschafft... Ruhe in Frieden Julen.» Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Der Hintergrund: Der 107 Meter lange Schacht wurde laut den Behörden auf der Suche nach Wasser ohne Genehmigung gegraben. In Spanien ist das keine Seltenheit. Im Gegenteil: Nach Schätzung der Umweltorganisation Greenpeace gibt es im ganzen Land über eine Million solcher illegaler Löcher.