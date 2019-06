Der 40-jährige Dominik Meier arbeitet seit 2008 für Radio SRF, zunächst als Regionalredaktor, später in der Inlandredaktion und zuletzt als Bundeshaus-Korrespondent sowie Moderator und Teamleiter der «Samstagsrundschau».

Eine der spannendsten Herausforderungen in den Schweizer Medien

Seinen ersten Auftritt für die «Rundschau» vor der Kamera hat er am Mittwoch, 21. August. «Die Moderation dieses profilierten Politmagazins gehört zu den spannendsten Herausforderungen in den Schweizer Medien», sagt Meier in einer Mitteilung des SRF.

Der Solothurner studierte Zeitgeschichte, Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Fribourg. Seine journalistischen Karriere begann er bereits während der Studienzeit als Redaktor bei verschiedenen Zeitungen und elektronischen Medien.

Meier tritt die Nachfolge von Sandro Brotz an. Dieser moderiert seit Mai die «Arena».