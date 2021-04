«Kassensturz» gab die sechs meistverkauften Menstruationstassen 28 Probandinnen zum Testen. Jede Probandin erhielt von jeder der sechs Menstruationstassen die entsprechende Grösse nach Hause geschickt. Die Grösse wurde nach Angaben des Herstellers eruiert. Während zwei Monaten bewerteten die Probandinnen die sechs Menstruationstassen. Zwei der Menstruationstassen wendeten die Probandinnen während der Menstruation an, um die Dichtigkeit stichprobenartig zu bewerten. In einem Fragebogen hielten die Probandinnen ihre Bewertung fest, vergaben Schulnoten für die Kriterien und notierten ihre Beobachtungen. Sie gaben zudem an, ob sie das Produkt zum Kauf weiterempfehlen oder nicht.

Die Kriterien: