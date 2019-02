Die 91. Academy Awards sind Geschichte. In Erinnerung werden sie aber wohl nicht bleiben. Abgesehen von zwei unerwarteten Gewinnern sorgte die Preisverleihung kaum für Überraschungen.

Unverhoffte Gewinner

Damit hatten die Wenigsten gerechnet: Als beste Hauptdarstellerin wurde nicht Favoritin Glenn Close (71, «The Wife») gekürt, sondern die Britin Olivia Colman. Die 45-Jährige gewann ihren ersten Oscar für ihre Verkörperung von Königin Anne in der Komödie «The Favourite». Und auch in der Königskategorie «Bester Film» stach ein Underdog seine Mitstreiter aus: das Rassismusdrama «Green Book» von Peter Farrelly.

Emotionale Performance

Für Gänsehaut sorgten Sängerin Lady Gaga (32) und Schauspieler Bradley Cooper (44). Die beiden Co-Stars aus dem Musikdrama «A Star Is Born» gaben ihren gemeinsamen Song «Shallow» live zum Besten und ernteten dafür eine Standing Ovation. Später am Abend durfte Lady Gaga für das Lied sogar ein Goldmännchen entgegennehmen. Es wurde als bester Filmsong prämiert.

Politisches Statement

Aufsehen erregte Regisseur Spike Lee. Der frisch gebackene Oscar-Preisträger nutzte seine Dankesrede, um ein politisches Statement zu setzen. «Vor der ganzen Welt erweise ich unseren Vorfahren, die dieses Land aufgebaut haben, meine Ehre», sagte der US-Filmemacher, der für sein adaptiertes Drehbuch zur Polit-Satire «BlacKkKlansman» ausgezeichnet wurde. Vor 400 Jahren seien ihre Vorfahren aus Afrika geraubt und versklavt worden. Es sei wichtig, von den Vorfahren zu lernen, sagte er. «Dann erlangen wir unsere Menschlichkeit wieder.»

Der Afro-Amerikaner Lee kritisierte indirekt ausserdem die aktuelle Regierung in den USA. «Die Präsidentschaftswahlen von 2020 sind nicht mehr weit weg. Lasst uns aktiv werden und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen», sagte er. Das sei eine moralische Wahl zwischen Liebe und Hass. Unter tosender Applaus beendete er seine Rede mit den Worten «Lasst uns das Richtige tun!» als Anspielung auf seinen gleichnamigen Film von 1989 («Do The Right Thing»).

Bild 1 / 11 Legende: Lady Gaga Die Sängerin und Schauspielerin (32) war als beste Hauptdarstellerin («A Star Is Born») nominiert. Den Preis für den besten Song («Shallow») hat sie gewonnen. Keystone Bild 2 / 11 Legende: Glenn Close Die 71-jährige Schauspielerin war für ihre Darstellung im Film «The Wife» zum siebten Mal für einen Oscar nominiert. Keystone Bild 3 / 11 Legende: Bradley Cooper und Irina Shayk Der Schauspieler (44) war mit seinem Regiedebüt «A Star Is Born» in drei Kategorien nominiert: bester Film, bester Hauptdarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch. In Empfang nehmen konnte er keinen der Preise. Keystone Bild 4 / 11 Legende: Rami Malek Für seine Verkörperung von Queen-Frontmann Freddie Mercury in «Bohemian Rhapsody» hat der 37-Jährige sein erstes Goldmännchen gewonnen. Keystone Bild 5 / 11 Legende: Yalitza Aparicio Bereits für ihre erste Filmrolle durfte die 25-jährige Mexikanerin auf eine Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin hoffen. Reuters Bild 6 / 11 Legende: Emma Stone Die US-Amerikanerin (30) durfte sich Hoffnungen auf ihren zweiten Oscar machen, als beste Nebendarstellerin in «The Favourite». Gewonnen hat aber Regina King (48). Keystone Bild 7 / 11 Legende: Schauspieler Jason Momoa Der «Aquaman»-Darsteller (39) defilierte in einem rosaroten Anzug über den roten Teppich. Keystone Bild 8 / 11 Legende: Helen Mirren Die britische Schauspielerin (73) kokettierte auf dem roten Teppich mit ihrem pinkfarbenen Chiffonkleid. Reuters Bild 9 / 11 Legende: Charlize Theron Nicht mehr blond, sondern mit dunkelbraunen Haaren und in einer hochgeschlossenen Robe präsentierte sich die 43-jährige Schauspielerin. Reuters Bild 10 / 11 Legende: Jennifer Lopez Ebenfalls hochgeschlossen, aber in Silber posierte die Sängerin und Schauspielerin (49) für die Fotografen. Reuters Bild 11 / 11 Legende: Spike Lee Bereits vor seiner politischen Dankesrede setzte der Regisseur (61) mit seinem Outfit ein Statement. Reuters

In memoriam

Eine letzte Würdigung an den Oscars erfuhr Bruno Ganz. Wie jedes Jahr wurde den im vergangenen Jahr verstorbenen Filmschaffenden mit einem Video Tribut gezollt – und so auch dem Schweizer Schauspieler, der am letzten Wochenende gestorben war.